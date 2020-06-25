ادارة مرفأ طرابلس: فحوص pcr لاكثر من 120 عاملا وموظفا سلبية

أعلنت ادارة مرفأ طرابلس ان فريقا طبيا من وزارة الصحة العامة أجرى فحوص pcr لاكثر من 120 عاملا وموظفا في المرفأ، وجاءت النتيجة سلبية للجميع.

واكد مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر “ان الادارة اتخذت كل الاجراءات والتدابير الوقائية، بتوجيهات من معالي وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، وألزمت العمال والموظفين الشروط الصحية من كمامات وقفازات”، لافتا الى ان “المرفأ خال من الوباء، وان الادارة تقوم بجهود كثيفة لزيادة تدابير التأهب والجهوزية ومراقبة الوضع للحد من تفشي الفيروس بين صفوف العمال والموظفين”.