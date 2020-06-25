ادارة مرفأ طرابلس: فحوص pcr لاكثر من 120 عاملا وموظفا سلبية

كورونا لبنان
كورونا لبنان

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت ادارة مرفأ طرابلس ان فريقا طبيا من وزارة الصحة العامة أجرى فحوص pcr لاكثر من 120 عاملا وموظفا في المرفأ، وجاءت النتيجة سلبية للجميع.

واكد مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر “ان الادارة اتخذت كل الاجراءات والتدابير الوقائية، بتوجيهات من معالي وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، وألزمت العمال والموظفين الشروط الصحية من كمامات وقفازات”، لافتا الى ان “المرفأ خال من الوباء، وان الادارة تقوم بجهود كثيفة لزيادة تدابير التأهب والجهوزية ومراقبة الوضع للحد من تفشي الفيروس بين صفوف العمال والموظفين”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

حواط تبلغ تأمين مادة المازوت لمحطات الارسال والبدء بتفريغها

مسؤول إماراتي: لبنان يدفع ثمن تدهور العلاقات مع الخليج.. وحزب الله يملك فعليا جيشا…

بيان اللقاء الوطني: الاستقرار الأمني شرط للاستقرار والتصدي للفتنة مسؤولية جماعية

مواطن حاول إحراق نفسه أمام قصر العدل في بيروت