ادغار طرابلسي: باراك تصرّف على طريقة غازي كنعان!

منذ ساعتين
27 - أغسطس - 2025 11:26 صباحًا
إدغار طرابلسي

إدغار طرابلسي

علّق عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ادغار طرابلسي في بيان على ما صدر عن الموفد الأميركي توم باراك قائلاً:” يتصرّف على طريقة غازي كنعان وكأن المطلوب استسلام لبنان”.

ورأى أن “الجيش يأتمر بقرارات الحكومة لكن على الحكومة أيضًا أن تتحمّل مسؤولية الحفاظ على المؤسسة العسكرية ودعم خطتها التي نأمل أن تكون حكيمة وسليمة”، كاشفا عن “زيارة قريبة لقائد الجيش للاطلاع على أجواء هذه الخطة”.

وقال في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”: “إذا حفظ الله البلد من أي حرب فالعام الدراسي سينطلق بشكل طبيعي لكن التحدي الحقيقي يبقى في رفع المستوى الأكاديمي وتحسين نوعية التعليم لا الاكتفاء بتمرير السنة بشكل عادي”، مشيرا الى أن “تكتل لبنان القوي يرفض الزيادات غير المبررة والظالمة على الأقساط كما يستنكر عدم رفع أجور الأساتذة في القطاع الخاص وعدم مساندة المتعاقدين في التعليم الرسمي ما قد يؤدي إلى إضرابات”.

واعتبر أنه “آن الأوان للعودة إلى التعليم خمسة أيام بدل أربعة لتعويض الفاقد التعليمي لأن التقليص المتكرر أنهك المستوى الأكاديمي وأضعف نتائج الامتحانات الرسمية”.

