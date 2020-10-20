ادفعوا بالبطاقات الإئتمانية أو “شيك”

طمأنت جمعيّة المصارف المودعين بأنّها ستستمرّ في تلبية طلبات السحب بالليرة اللبنانية وفقاً للسقوف المعتادة، لكنّها حثّتهم على استعمال وسائل الدفع الأخرى من شيكات وبطاقات إئتمان وتحويلات، بهدف الحدّ من السيولة النقدية والتضخم والمضاربة على العملة الوطنية.

مع نهاية العام 2019، وصل عدد بطاقات الدفع، وفقاً لـ”الدوليّة للمعلومات”، الى 3,036,756 بطاقة، مقارنة بـ 2,778,510 بطاقة في نهاية العام 2018. ويحمل غير اللبنانيين 109,323 بطاقة دفع، معظمها 70% بطاقات الدفع الفوري، أي ما يشكّل نسبة 3.59% من إجمالي بطاقات الدفع المختلفة.

وبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي 2003 آلة، وعدد نقاط البيع 37,931 نقطة.

وعلى مستوى الشيكات المتبادلة، وصلت قيمتها، التي تمّ تبادلها في العام 2019، تبعاً لـ”الدوليّة”، إلى حوالي 57.6 مليار دولار وعددها 10,588 مليون شك موزعة على الشكل الآتي:

34,385 مليار بالليرة اللبنانية وعددها 6.632 مليون شك.

34.8 مليار دولار بالعملات الأجنبية وعددها 3,956 مليون شك.

أمّا في الفصلين الأول والثاني من العام 2019، فبلغت قيمة الشيكات 28.1 مليار دولار وعددها 5.063 مليون شك موزعة كما يلي:

16.547 مليار بالليرة اللبنانية وعددها 2.232 مليون شك.

17.2 مليار دولار وعددها 2.831 مليون شك.

أما في الفصلين الأول والثاني من العام 2020 بلغت 26.5 مليار دولار وعددها 3.039 مليون شك أي تراجع بقيمة 5.69%..