ادكار طرابلسي: لجنة التربية أقرت اقتراح قانون يجيز التعليم عن بعد

أعلن النائب ادكار طرابلسي، في تصريح، ان “لجنة الادارة والعدل ناقشت اقتراح قانون يجيز التعليم من بعد، وقد قدمته رئيسة لجنة التربية، وكان لدينا اعتراض عليه. وبعد مناقشته ودرسه في لجنة التربية خرج نص جيد جداً، وأقرّ في لجنة التربية ونحن راضون عن هذا الاقتراح، وإننا من انصار التعليم من بعد ضمن الضوابط واحترام الجودة”.

وجدد مطالبته رئيس لجنة الادارة والعدل بان “يدرس الاقتراح الاساسي الذي قدمته ليصل الى الهيئة العامة، ونرجو ان يوضع على السكة في جلسة التربية، وهو يستوفي كل الشروط التربوية والاكاديمية وجودة التعليم”.