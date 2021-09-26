الأثنين 19 صفر 1443 ﻫ - 27 سبتمبر 2021 |
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ادمون ساسين: متلقي الرسالة اي القاضي بيطار أكد المؤكد وصفا لم ينكر حتّى اللحظة

منذ 31 دقيقة

ادمون ساسين

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شدد الاعلامي ادمون ساسين على ان المشكلة لا تكمن في التغريدة التي نشرها وكشف فيها عن رسالة التهديد التي وجّهها رئيس وحدة التنسيق في حزب الله وفيق صفا للقاضي طارق البيطار، بل في ذهاب مسؤول حزبي الى قصر العدل وأن يصول ويجول ويهدّد .

وقال ساسين في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “ما كتبته في التغريدة هو الحقيقة لا اكثر ولا اقل ولا اضيف كلمة ولا انقّص كلمة مهما بلغت الشتيمة بحقّي.. أمّا مصدري فسرّيته مقدسة ولا احد يحقّ له أن يسألني أو يسأل اي صحافي عن مصدره”.

وتابع: “نشرت التغريدة على مسؤوليتي الشخصية.. ومتلقي الرسالة اي القاضي بيطار أكد المؤكد والحاج صفا لم ينكر حتّى اللحظة “.

واضاف: “فليأخذوا كاميرات المراقبة وداتا الاتصالات وكل الدلائل التي تؤكد الرواية “.

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