اديب عبد المسيح: أمن قطر ودول الخليج العربي من أمن لبنان

كتب النائب اديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “اكس”: “أمن قطر ودول الخليج العربي من أمن لبنان، ومصابهم هو مصابنا. أدين بشدّة الاعتداء الإسرائيلي المتهوّر على سيادة دولة قطر كما أجدّد إدانتي للاعتداءات الوحشية المتكرّرة على الأراضي اللبنانية من جانب إسرائيل. إن ما يحصل هو نسف للقرارات الدولية والقوانين الإنسانية التي تكفل حقوق الشعوب وكرامتهم وسيادتهم”.

أمن قطر ودول الخليج العربي من أمن لبنان، ومصابهم هو مصابنا. أدين بشدّة الاعتداء الإسرائيلي المتهوّر على سيادة دولة قطر 🇶🇦، كما أجدّد إدانتي للاعتداءات الوحشية المتكرّرة على الأراضي اللبنانية من جانب إسرائيل. إن ما يحصل هو نسف للقرارات الدولية والقوانين الإنسانية التي تكفل حقوق… — Adib Abdel Massih – أديب عبد المسيح (@AbdelmassihAdib) September 9, 2025