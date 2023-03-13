ارتفاعٌ "هستيريّ" لدولار السوق السوداء.. كم بلغ؟

واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعه القياسي بعد ظهر اليوم، وسجّل بين 95500 و96000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

في هذا السياق، أشار الباحث والكاتب في الشؤون المالية والاقتصادية باسل الخطيب في حديث عبر موقع “صوت بيروت انترناشونال” إلى أن ما يحصل اليوم متوقّع، وسط غياب أي قرار أو تصريح أو إجراءات سياسية أو نقدية، يضاف إليه أفق سياسيّ مغلق.

وأضاف: “يفرض التخبط السياسي في مقاربة الاستحقاقات الدستورية، وتمدد الانهيار نحو الأسواق المالية والاقتصادية، إيقاعًا تصاعديًا على دولار السوق السوداء، والأخير في مسيرته التصاعدية، بوتيرة متأرجحة، لناحية السرعة أو التمهُّل، و لا شيء يساعد على لجمه”.

وتابع الخطيب: “عناصر الاستقرار باتت بحكم المفقودة بدءًا من مؤسسات الدولة والقضاء، وفي وسط فشل السلطة التشريعية بانتخاب رئيس للجمهورية، بجانب حكومة شبه عاجزة، ‏وبلد مفكك، من الطبيعي أن نشهد الدولار في وتيرة جنونية.

كما أردف: “لا يوجد عوامل تحدّ من تفلت الدولار الأميركي في السوق السوداء، وأيضا لا إصلاحات ولم يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يطلب إصلاحات من لبنان ليس من أجل الأربعة مليار الممنوحة، ولكن لو تم الاتفاق، لاستعادت البلاد البعض من “الثقة” الإقليمية، وبشكل خاص الحضن العربي التي قد يعيده إلى الخطى التي تمهد إلى بعض التعافي الاقتصادي”.