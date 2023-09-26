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ارتفاع أسعار الاستهلاك 0.9% خلال شهر آب

منذ 35 دقيقة
سوبرماركت

سوبرماركت

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أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آب 2023، سجل ارتفاعا وقدره 0.9 % بالنسبة لشهر تموز2023، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك في آب 2023 بلغ 229,8 % بالنسبة لشهر آب من العام 2022.

كما سجل التغير الشهري لمؤشر الاسعار لشهر آب على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,7 %
– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,4 %
– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 0,8 %
– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 2 %
– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0,5 %
– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 2,1 %

ولمزيد من التفاصيل، دعت الادارة الى الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بها على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.

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