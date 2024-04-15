ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض أسعار المازوت

أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه في لبنان جدولاً جديدا لأسعار المحروقات، حيث شهدت أسعار صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان ارتفاعاً، بينما شهد سعر صفيحة المازوت انخفاضًا.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار الجديدة:

– صفيحة بنزين 95 أوكتان: ارتفع سعر الصفيحة بمقدار 4000 ليرة لبنانية، حيث وصل إلى 1,757,000 ليرة.

– صفيحة بنزين 98 أوكتان: شهدت زيادة في السعر بمقدار 4000 ليرة لبنانية، ليصل إلى 1,795,000 ليرة.

– صفيحة المازوت: شهدت هذه الصفيحة انخفاضا في السعر بمقدار 1000 ليرة لبنانية، حيث بلغ السعر الجديد 1,562,000 ليرة.

– قارورة الغاز: استقر سعر قارورة الغاز عند 935,000 ليرة لبنانية.

ويأتي هذا التعديل في الأسعار استناداً إلى التغيرات في سعر صرف العملة وتكلفة استيراد المحروقات، حيث يشهد القطاع اللبناني للنفط والغاز تقلبات متكررة في الأسعار نتيجة للعوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على السوق المحلية.

وتأتي هذه الزيادة في أسعار البنزين والتخفيض في أسعار المازوت في ظل تحديات اقتصادية تواجه لبنان، مما يؤثر بشكل مباشر على المواطنين وقدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة، فيما يتطلع اللبنانيون إلى استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.