السبت 28 شعبان 1445 ﻫ - 9 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع أسهم صحن الفتوش في رمضان.. كم ستبلغ كلفته على العائلة اللبنانية؟

منذ ساعة واحدة
صحن الفتوش

صحن الفتوش

أميمة شمس الدين
A A A
طباعة المقال

في شهر رمضان من كل عام نشهد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية سيما الخضار هذا الارتفاع يبرره التجار بسبب ارتفاع الطلب على هذه السلع في هذا الشهر الفضيل.

فطبق الفتوش يعد الطبق الأساسي الذي يرافق الصائمين طيلة شهر رمضان بحيث لا تخلو مائدة من هذا الطبق اللذيذ.

في السياق يقول رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم الترشيشي في حديث لصوت بيروت إنترناشونال يرتفع في شهر رمضان الطلب على البضائع سيما في الأيام الأولى منه بحيث نشهد تهافتاً من المواطنين على الأسواق” وبالتالي نتيجة ارتفاع نسبة الاستهلاك ترتفع الأسعار خاصةً لجهة الخضار.

كما تحدث الترشيشي عن سبب آخر لارتفاع الأسعار و هو الطقس الماطر و البارد الذي يؤدي إلى انخفاض كميات البضائع الموجودة في السوق وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ويتوقع الترشيشي ان ترتفع أسعار الخضار في أول يومين من رمضان بنسبة 30% بالحد الأقصى.

متمنياً أن تعود الأسعار إلى طبيعتها بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان سيما في حال تحسنت احوال الطقس وعادت الحرارة إلى الإرتفاع

أما أكثر الخضار التي ستشهد ارتفاعا في سعرها نتيجة انخفاض انتاجها وزيادة الطلب عليها هي: “الخيار البندورة البقدونس الملفوف القرنبيط”.

مشيراً أن الفواكه و البصل و البطاطا متواجدة في الأسواق بشكل طبيعي وبالتالي لن يرتفع سعرها كثيراً

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

مدرسة - تعبيرية
فيروس جديد ينتشر بسرعة بين طلاب المدارس في لبنان!
نقيب الصيادلة "جو سلوم"
نقيب الصيادلة يحذر من "جريمة" بحق المواطنين.. أدوية منتهية الصلاحية!؟
اعتصام للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي
حراك المتعاقدين: لدفع مستحقاتنا ورفع أجر الساعة وإعطاء بدل الإنتاجية

الأكثر قراءة

ناسا تحذر من عاصفة شمسية عنيفة قد تضرب الأرض
يوم قيامة الإنترنت.. ناسا تكشف تفاصيل خطيرة عن حدث قد يغير العالم في 2025
جوزا سفر
ثلاثة أشخاص فقط في العالم يمكنهم التنقل بدون جواز سفر.. من هم!؟
عناصر من حزب الله
إسرائيل تمهل حزب الله حتى هذا التاريخ.. إما الاتفاق وإما الحرب!