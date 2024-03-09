ارتفاع أسهم صحن الفتوش في رمضان.. كم ستبلغ كلفته على العائلة اللبنانية؟

في شهر رمضان من كل عام نشهد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية سيما الخضار هذا الارتفاع يبرره التجار بسبب ارتفاع الطلب على هذه السلع في هذا الشهر الفضيل.

فطبق الفتوش يعد الطبق الأساسي الذي يرافق الصائمين طيلة شهر رمضان بحيث لا تخلو مائدة من هذا الطبق اللذيذ.

في السياق يقول رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم الترشيشي في حديث لصوت بيروت إنترناشونال يرتفع في شهر رمضان الطلب على البضائع سيما في الأيام الأولى منه بحيث نشهد تهافتاً من المواطنين على الأسواق” وبالتالي نتيجة ارتفاع نسبة الاستهلاك ترتفع الأسعار خاصةً لجهة الخضار.

كما تحدث الترشيشي عن سبب آخر لارتفاع الأسعار و هو الطقس الماطر و البارد الذي يؤدي إلى انخفاض كميات البضائع الموجودة في السوق وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ويتوقع الترشيشي ان ترتفع أسعار الخضار في أول يومين من رمضان بنسبة 30% بالحد الأقصى.

متمنياً أن تعود الأسعار إلى طبيعتها بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان سيما في حال تحسنت احوال الطقس وعادت الحرارة إلى الإرتفاع

أما أكثر الخضار التي ستشهد ارتفاعا في سعرها نتيجة انخفاض انتاجها وزيادة الطلب عليها هي: “الخيار البندورة البقدونس الملفوف القرنبيط”.

مشيراً أن الفواكه و البصل و البطاطا متواجدة في الأسواق بشكل طبيعي وبالتالي لن يرتفع سعرها كثيراً