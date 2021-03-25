برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

ارتفاع أم انخفاض.. كيف افتتح الدولار في السوق السوداء؟

منذ 16 دقيقة
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

يتم التداول صباح اليوم الخميس في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 12700 – 12900 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس الأربعاء ما بين 12900 و13100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح عصرا ما بين 12800 و12900 ليرة لبنانية للدولار.

ارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع تفاقم أزمة السيولة التي تفاقمها جائحة كورونا، تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر، في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    حملة تدعو لعدم شراء البيض
    هكذا ردّ رئيس نقابة الدواجن على حملة مقاطعة شراء البيض
    هارون
    هارون: أزمة الاوكسيجين ستُحلّ قريباً
    عبد الرحمن البزري​
    البزري: عملية التلقيح الفعلية في القطاع الخاص ستبدأ مطلع الاسبوع المقبل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    بعد قفزة تعثر تشكيل الحكومة… إليكم سعر دولار السوق السوداء
    الدولار
    دولار السوق السوداء… كم بلغ صباح اليوم؟
    طوني عيسى
    طوني عيسى لـ”صوت بيروت انترناشونال”: تاجر مخدرات في 2020 والجزء الثاني وارد