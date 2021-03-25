ارتفاع أم انخفاض.. كيف افتتح الدولار في السوق السوداء؟

يتم التداول صباح اليوم الخميس في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 12700 – 12900 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس الأربعاء ما بين 12900 و13100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح عصرا ما بين 12800 و12900 ليرة لبنانية للدولار.

ارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع تفاقم أزمة السيولة التي تفاقمها جائحة كورونا، تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر، في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.