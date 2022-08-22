الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات

منذ 41 دقيقة
المحروقات

المحروقات

A A A
طباعة المقال

صدرت تسعيرة جديدة لأسعار المحروقات اليوم 22/8/2022، وقد لحظت ارتفاعاً في كافّة الأسعار التي باتت على الشكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 591000 ليرة لبنانية بزيادة 16 ألف ليرة.
– بنزين 98 أوكتان: 604000 ليرة لبنانية بزيادة 16 ألف ليرة.
– مازوت: 697000 ليرة لبنانية بزيادة 7 آلاف ليرة.
– غاز: 335000 ليرة لبنانية بزيادة 7 آلاف ليرة.

في سياق متصل، كانت أبلغت الشركات المستوردة للنفط ان “مادة البنزين لن تسلّم اليوم الى المحطات، والسبب عدم وضوح آلية احتساب النسبة التي سوف يتم تسعير البضاعة على اساسها بين دولار صيرفة والسوق الموازية من قبل مصرف لبنان”, وفق معلومات خاصة لـ”صوت لبنان”.

وتجدر الإشارة، إلى ان “المادة متوفرة لدى جميع الشركات”.

    المزيد من أخبار لبنان

    أشرف ريفي
    ريفي: نسأل الله ان ننجح بالعثور على زورق الموت
    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل تحليقه... فكم بلغ؟
    توقيف
    يروج المخدّرات في مناطق متعدّدة... فوقع بقبضة الأمن

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
    ربيع الهبر
    تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!
    الطفلة السورية جوى استانبولي
    قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن