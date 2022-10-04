ارتفاع إضافي بحركة المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي

حققت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ارتفاعاً اضافياً خلال شهر ايلول الفائت بنسبة 40 بالمئة مسجلة 648 ألفاً و 935 راكباً، رافعة بذلك مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال الفصل الثالث من العام 2022 الى مليونين و 269 ألفاً و 385 راكباً بزيادة نسبتها 36,43 بالمئة عن الفصل الثالث من العام 2021، وبالتالي ارتفع المجموع العام للمسافرين عبر المطار منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشهر التاسع منه بنسبة 55,67 بالمئة وبلغ اربعة ملايين و838 ألفاً و182 راكباً ( مقابل ثلاثة ملايين و 107 آلاف و796 راكباً في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 ). كما ارتفعت الرحلات الجوية بنسبة قاربت 38 بالمئة وسجلت 39539 رحلة من لبنان واليه خلال الأشهر التسعة الماضية.

فمع انتهاء شهر ايلول وبالتالي انتهاء فصل الصيف في لبنان بلغ عدد المسافرين عبر المطار ما بين الأول من تموز ونهاية شهر ايلول الفائت مليونين و 269 ألفاً و 385 راكباً بزيادة نسبتها 36,43 بالمئة عن الفصل الثالث من العام الفائت 2021 الذي كان قد سجل مليون 663 ألفاً و294 راكباً.

وقد توزعت حركة المطار خلال الفصل الثالث من العام الجاري اي في أشهر تموز ، آب وأيلول على الشكل التالي:

المسافرون:

ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 41,98 بالمئة وسجل مليون و 62 ألفاً و 711 راكباً ( مقابل 748 ألفاً و 483 راكباً في نفس الفترة من العام 2021 )، كذلك ارتفع عدد المغادرين من لبنان بنسبة 32,13 بالمئة وسجل مليون و 203 آلاف و 859 راكباً ( مقابل911 ألفاً و 53 راكباً ), في حين تراجع عدد ركاب الترانزيت بنسبة 25 بالمئة وسجل 2815 راكباً . ليصبح مجموع المسافرين عبر المطار خلال الفصل الثالث من 2022 مليونين و 269 ألفاً و 385 راكباً .

حركة الطائرات :

بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال أشهر تموز ، آب وأيلول من العام الجاري 17038 رحلة ( بزيادة 25 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2021 )، اذ بلغ عدد الرحلات الجوية التي وصلت الى لبنان 8518 رحلة ( بزيادة 24,97 بالمئة ) ، وبلغ عدد الرحلات التي غادرت لبنان 8520 رحلة .

تجدر الإشارة الى ان مجموع الركاب عبر المطار في ايلول الفائت بلغ 648 ألفاً و935 راكباً بزيادة 40,51 بالمئة عن الشهر ذاته من العام 2021 ، حيث ارتفع عدد الوافدين بنسبة 52,13 بالمئة وسجل 278 ألفاً و 926 راكباً ، كما ارتفع عدد المغادرين بنسبة 33,13 بالمئة وسجل 369 ألفاً و 196 راكباً .

كذلك ارتفع عدد الرحلات الجوية من والى لبنان في ايلول 2022 بنسبة 27,75 بالمئة وسجل 5077 رحلة منها 2537 رحلة وصول الى لبنان ( بزيادة 27,42 بالمئة ) و 2540 رحلة مغادرة من لبنان ( بزيادة 28 بالمئة ).