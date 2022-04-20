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ارتفاع إضافي لأسعار المحروقات

20 - أبريل - 2022
المحروقات

المحروقات

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ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 13000 ليرة، وأصبحت الأسعار كالاتي:

البنزين 95 أوكتان 475000 ليرة
البنزين 98 أوكتان 485000 ليرة.

وكان أوضح ممثل موزعي الحروقات فادي ابو شقرا ان ارتفاع سعر صيرفة من 22000 الى 22850 ليرة، سينعكس على ارتفاع اسعار المحروقات في جدول الاسعار الذي سيصدر اليوم.

واستغرب في حديث له “استمرار الارتفاع في سعر صرف الدولار، مع ان هناك اجواء ايجابية سياسيا، لا سيما مع عودة السفيرين الكويتي والسعودي وعودة العلاقات مع دول الخليج”، متسائلا “من وراء ارتفاع سعر الصرف في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية التي يمر بها المواطن اللبناني؟”.

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