ارتفاع إضافي لأسعار المحروقات

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 5000 ليرة، والمازوت 3000 ليرة والغاز 10000 ليرة.

وأصبحت الأسعار كالاتي:

البنزين 95 أوكتان 475000 ليرة

البنزين 98 أوكتان 486000 ليرة

المازوت 552000 ليرة

الغاز 329000 ليرة.

يذكر أن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج براكس، أشار في حديث سابق له إلى أن “الطوابير ستخف أمام المحطات مع استلام الوقود، وعلى مصرف لبنان أن يؤمن الدولار واذا لم يستطع فليتم إلغاء جدول الاسعار وتحريره حسب سعر الصرف”.

بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة شركتي “كورال” و”ليكويغاز” أوسكار يمين إلى أنّ “كميات المحروقات التي تحتاجها الاسواق متوافرة.

وبالتالي انفرجت الأزمة موقتاً بانتظار اعتماد آلية تسعير مستدامة تحفظ حقوق الجميع.

وكان القطاع النفطي عقد لقاءات عدّة مع وزير الطاقة في الأيام القليلة الماضية، واتّفقوا على آلية تسعير البنزين، لأنّ المصرف المركزي يتأخّر في تحويل الليرات الى دولار عبر منصّة “صيرفة”.