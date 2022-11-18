ارتفاع إضافي لدولار السوق السوداء مع نهاية الأسبوع

مع نهاية الأسبوع، يواصل دولار السوق السوداء ارتفاعه من دون معرفة سبب هذا التلاعب.
وفي هذا المجال، سجل الدولار صباح اليوم الجمعة 18/11/2022 40150 ليرة لبنانية للشراء و40100 ليرة لبنانية للبيع.
وبدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجياً منذ عام 2019 أمام الدولار الأميركي، تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها، فيما يشكل الفقراء أكثر من 80% من سكان لبنان.
وكان أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً في وقت سابق بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، والذي بموجبه يقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة صيرفة (SAYRAFA) ببيع الدولار حصراً ابتداءً من أمس الثلاثاء علما انه لن يكون شاريا للدولار عبر منصة صيرفة من حينه وإلى إشعار آخر.
ووفق ما نص عليه التعميم 161 يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار، ومن ناحية أخرى تستمر سحوبات الـ400 دولار لأصحاب الحسابات المصرفية، كما أنه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم 158 وأيضا يتم الدفع بالدولار، بحسب البيان.