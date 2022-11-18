ارتفاع إضافي لدولار السوق السوداء مع نهاية الأسبوع

مع نهاية الأسبوع، يواصل دولار السوق السوداء ارتفاعه من دون ‏معرفة سبب هذا التلاعب.‏

وفي هذا المجال، سجل الدولار صباح اليوم الجمعة 18/11/2022 ‏‏40150 ليرة لبنانية للشراء و40100 ليرة لبنانية للبيع.‏

وبدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجياً منذ عام 2019 أمام الدولار ‏الأميركي، تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد ‏المودعين بأموالهم بالدولار.‏

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها، فيما يشكل الفقراء ‏أكثر من 80% من سكان لبنان.‏

وكان أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً في وقت سابق ‏بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، والذي ‏‏‏بموجبه ‏يقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة صيرفة (‏SAYRAFA) ‎ببيع ‏الدولار حصراً ابتداءً من أمس الثلاثاء علما انه لن يكون ‏‏‏شاريا ‏للدولار عبر منصة صيرفة من حينه وإلى إشعار آخر.‏

ووفق ما نص عليه التعميم 161 يستمر دفع معاشات القطاع العام ‏بالدولار، ومن ناحية أخرى تستمر سحوبات الـ400 دولار لأصحاب ‏‏‏‏الحسابات المصرفية، كما أنه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم ‏‏158 وأيضا يتم الدفع بالدولار، بحسب البيان.‏