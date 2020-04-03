ارتفاع الحالات المثبتة بكورونا في لبنان الى 508.. 14 حالة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العامة أنه حتى تاريخ 3/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة،

بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، 508 حالات، بزيادة 14 حالة عن يوم امس، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 644 فحصا.

وتم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه 17.

من ناحية اخرى أفادت مصادر طبية أنه “جرى تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في بلدة برجا، لسيدة مسنة، على صلة بالمصابة الأولى في البلدة الشابة ن.ه.ع.”.

وكان عدد الاصابات في برجا بلغ حتى مساء يوم الخميس 12 إصابة.