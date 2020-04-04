ارتفاع المصابين بفيروس كورونا إلى 3 في حصرون.. وبلدية شويفات: تسجيل أول حالة إصابة

أعلن المكتب الإعلامي لبلدية ​مدينة الشويفات​ عن “تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا​ في نطاقها لرجل في العقد الرابع من العمر، وهو من سكان حي العمروسية، مشروع الأجنحة الخمسة،

وقد تم نقل المصاب الى ​مستشفى ​بيروت​ الحكومي”، داعياً المواطنين الى “الإلتزام ب​الحجر المنزلي​ لمدة أربعة عشر يوماً من عائلته وأخيه الذي يقطن بقربه، ومن جميع سكان المبنى ومن خالطهم”.

وأشار المكتب الى ان “​البلدية​ قامت بتعقيم كامل المبنى ومحيطه”، مذكرة السكان بـ”ضرورة الإلتزام والتقيد بجميع الإرشادات الصادرة، مع التأكيد على الإستمرار بالبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا عند الضرورة القصوى”.

بلدية حصرون

كما صدر عن بلدية حصرون البيان الاتي :”بعد ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا في قضاء بشري وحصرون، وتسجيل حالتين جديدتين اليوم، أصبح مجموع الحالات في حصرون 3″.

وطلبت “من كل من تواصل مع المصابين من تاريخ 19 آذار لغاية اليوم، التزام الحجر المنزلي التام لمدة 14 يوم، وستتكفل البلدية بتأمين كل الطلبات الملحة للأشخاص المذكورين”. كما طلبت “من جميع الأهالي الالتزام التام بالمنازل، وعدم التجول إلا عند الضرورات القصوى وإبلاغ البلدية عند الشعور بأي عوارض أو الاشتباه بأي مصاب”، معلنة أنها ستتخذ “كل التدابير القانونية بحق المخالفين، حفاظا على السلامة العامة وعلى سلامة الجميع”.