ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

يؤثر على لبنان طقس مستقر ويستمر طيلة الاسبوع مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبشكل تدريجي لتصبح حارة جدا أواخر الاسبوع ومطلع الاسبوع المقبل مع انخفاض في الرطوبة.

طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٤ بقاعا بين ٦و ٢١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ٢٠ درجة

٢- الجو : قليل السحب

٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪؜

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠٢١ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: طقس مستقر تماما مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٧ و ٢٥ درجة والاجواء غائمة جزئيا بسحب عالية فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٥كم/س.

السبت: طقس مستقر تماما مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٧ درجة والاجواء غائمة جزئيا بسحب عالية فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٥كم/س.