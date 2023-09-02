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ارتفاع بدرجات الحرارة.. كيف سيكون طقس الأيام القادمة؟

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2023 12:25 مساءً
طقس لبنان

طقس لبنان

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يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان اليوم وفي الأيام القادمة مع انخفاض نسبي بدرجات الحرارة فيما يستمر تشكل السحب والضباب جبلًا من حين إلى آخر.
من جهة أخرى، ما زالت المؤشرات ثابتة لجهة تعرض لبنان لكتل هوائية حارة بين ٦ و٩ أيلول ترتفع خلالها الحرارة إلى ما فوق معدلاتها الموسمية.

وفي التفاصيل:

السبت:
١- الحرارة تتراوح بين ٢٥ و٣٢ ساحلًا وبين ١٦ و٣٤ بقاعًا وبين ١٧ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجو مشمس إجمالًا مع تشكل السحب والضباب جبلًا
٣- الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا معتدلة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالًا
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا بين ٧٠ و٩٠٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة

الأحد: مشمس مع تشكل السحب والضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ ساحلًا وبين ١٦ و٣٤ بقاعًا وبين ١٧ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالًا

الاثنين: مشمس مع تشكل السحب والضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ ساحلًا وبين ١٦ و٣٤ بقاعًا وبين ١٧ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالًا

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