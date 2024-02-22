ارتفاع بدرجات الحرارة يليها منخفض "عابر".. إليكم توقعات الطقس

أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرتها الصادرة صباح اليوم أن طقساً مستقراً ودافئاً نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية يومي الخميس والجمعة ومن المتوقع أن تعود للانخفاض يوم السبت مع بعض التقلبات المحلية ليعود فيستقر يوم الاحد و حتى مساء الاثنين .

_ملاحظة : يمكن لوسائل الاعلام عرض كمية الامطار في نشراتها بعد ذكر مصدرها حفاظاً على حقوق دائرة التقديرات الجوية في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني.

_ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 9 و 18 درجة وفي زحلة بين 3 و 13درجة.

_الطقس المتوقع في لبنان:

▪️الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية، يتحول ليلاً الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة.

▪️الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية على الساحل بحدود ال ٣ درجات و ٥ درجات على الجبال و في الداخل كما تنشط الرياح أحياناً بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية.

▪️السبت: غائم جزئياً بسحب متوسطة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر مع تساقط امطار خفيفة بشكل متفرق خاصة في المناطق الداخلية والجبلية.

▪️الأحد: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

_الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ، سرعتها بين10 و 30 كم/س.

_الانقشاع: جيد اجمالاً.

_الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 70%.

_حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

_حرارة سطح الماء: 19°م.

_الضغط الجوي: 1022 HPA

أي ما يعادل: 767 ملم زئبق

_ساعة شروق الشمس: 06:16

_ساعة غروب الشمس: 17:28