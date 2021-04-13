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ارتفاع بسيط بدولار السوق السوداء مع حلول شهر رمضان

13 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 13 - أبريل - 2021 10:29 صباحًا
الدولار

الدولار

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سجل دولار السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء ارتفاعاً بسيطاً مع حلول شهر رمضان الكريم. وسجل دولار السوق السوداء للشراء 12400 ليرة لبنانية و12350 للبيع.

ولا يزال لبنان يعاني من أزمة في النقد الأجنبي وتراجعا حادا في قيمة الليرة، بل تفاقم الوضع خلال الفترة الأخيرة حتى بدأت بعض البنوك الأجنبية الكبرى في مقاطعة مصرف لبنان المركزي.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط. وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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