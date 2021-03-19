ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة وانكفاء الكتل الهوائية الباردة

تنكفئ الكتل الهوائية الباردة والرطبة اليوم وتعود الاجواء إلى مستقرة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.

من جهة اخرى، تشير آخر التحديثات عن احتمال تعرض لبنان لمنخفض جوي الاسبوع المقبل يبدأ دافئ جدا ومغبر يومي الاثنين والثلاثاء ويتحول إلى بارد وممطر يومي الاربعاء والخميس.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١١ و ١٩ درجة، بقاعا بين ٣ و ١٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٥ و ١٢ درجة.

الجو غائم جزئيا الى غائم

– الرياح جنوبية غربية ضعيفة ٢٥كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٨٥٪؜

– الضغط الجوي ينخفض ١٠١٩ hpa

– الرؤية جيدة تسوء جبلا بسبب الضباب

– البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: طقس مستقر مع اجواء غائمة جزئيا الى غائمة فيما الحرارة ترتفع قليلاً ومتوقعة ساحلا بين ١٤ و ٢١ درجة على الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٧ درجة وبقاعاً بين ٥ و ١٨ درجة

الأحد: طقس مستقر مع اجواء دافئة جافة ومشمسة ويتخلل الجو غبار خفيفة الحرارة ومتوقعة ساحلا بين ١٧ و ٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠م بين ١٢ و ٢٢ درجة وبقاعاً بين ٩ و ٢٣ درجة.