الخميس 4 محرم 1446 ﻫ - 11 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. إليكم حالة الطقس في لبنان

منذ 14 ساعة
درجات الحرارة

درجات الحرارة

A A A
طباعة المقال

من المتوقع أن تؤثر على لبنان كتل حارة اليوم وتستمر في الأيام القادمة، مصدرها المنطقة الواقعة بين شرق افريقيا وشبه الجزيرة العربية.

وتبقى الرطوبة عالية ساحلا وفي المحيط، في وقت ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي وتبلغ ذروتها يومي الخميس والجمعة، لتتخطى معدلاتها الموسمية، لتعود وتنخفض يومي السبت والاحد.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ١٩ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢١ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠ متر
-الجو: رطب وقليل السحب مع تشكل ضباب على الجبال القريبة من الساحل
الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً
الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٨ hpa
الانقشاع : جيد يسوء جبلا بسبب الضباب
حال البحر: منخفض الى متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٦ و ٣٤ ساحلا وبين ١٩ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢١ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س تنشط شمالاً في الداخل.

الجمعة: قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٦ و ٣٤ ساحلا وبين ١٩ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢١ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٥ كم/س تنشط شمالاً في الداخل.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض
    هل سيدخل لبنان في عتمة شاملة؟ وزير الطاقة والمياه يُجيب
    رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
    اتصال بين ميقاتي ونظيره العراقي.. ماذا تم بحثه؟
    النائب فؤاد مخزومي
    كيف علّق المخزومي على لقائه مع سفير بريطانيا؟

    الأكثر قراءة

    كيف ردّ الحزب على اغتيال مرافق نصرالله السابق؟
    ارتفاع درجات الحرارة
    مدينة عربية تعطل المدارس بسبب وصول الحرارة إلى 50 درجة مئوية!
    اليكم فوائد عصير الشمندر.. ستدهشكم!