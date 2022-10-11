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ارتفاع جديد بأسعار المحروقات

منذ ساعة واحدة
المحروقات

المحروقات

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أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات. وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 7000 ليرة، والـ 98 أوكتان 7000 ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 19000ليرة، وقارورة الغاز 3000 ليرة لبنانيّة.

وأصبحت أسعار المحروقات السّائلة على الشّكل الآتي:

– صفيحة بنزين 95 أوكتان: 717,000 ليرة

– صفيحة بنزين 98 أوكتان: 734000 ليرة

– صفيحة المازوت: 850000 ليرة

– قارورة الغاز: 434000 ليرة
في خطوة من شأنها أن تثقل كاهل اللبنانيين بمزيد من التكاليف، قرر مصرف لبنان رفع الدعم كلياً عن أسعار البنزين، بعد أن بدأ بتطبيقه تدريجياً منذ شهر يوليو 2022.

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