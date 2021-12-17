ارتفاع جديد بأسعار المحروقات

سجّلت أسعار البنزين ارتفاعاً، إذ أصبح سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 323200 ليرة، وصفيحة البنزين 98 أوكتان 334400 ليرة.
أما سعر المازوت فارتفع 18700 ليرة لبنانية ليصبح 357600 ليرة، كما ارتفع سعر الغاز 18600 ليرة ليصبح 312100 ليرة.
يذكر أنه أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، أمس في حديث تلفزيوني، أن “أسعار النفط العالمية وسعر الصرف في الداخل يؤثران على جدول تركيب أسعار المحروقات في لبنان “، لافتاً إلى أنه “سيصدر غدًا الجمعة جدول تركيب أسعار جديد كما أن المسار في المستقبل سيشهد ارتفاعاً في الأسعار”.
وشدد على أن “سعر تنكة البنزين يرتفع مع ارتفاع سعر صرف الدولار وفي لبنان الدولار “يحلّق” ولا أحد يعلم كيف سيتمّ لجمه كما أننا نرتكز على منصات لا أحد يعرف من المسؤول عنها ”.