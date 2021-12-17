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ارتفاع جديد بأسعار المحروقات

17 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2021 8:13 صباحًا
المحروقات

المحروقات

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سجّلت أسعار البنزين ارتفاعاً، إذ أصبح سعر صفيحة البنزين 95 ‏أوكتان 323200 ليرة، وصفيحة البنزين 98 أوكتان 334400 ليرة‎.‎

أما سعر المازوت فارتفع 18700 ليرة لبنانية ليصبح 357600 ‏ليرة، كما ارتفع سعر الغاز 18600 ليرة ليصبح 312100 ليرة‎.‎

يذكر أنه أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، ‏أمس في حديث تلفزيوني، أن “أسعار النفط العالمية وسعر الصرف في ‏الداخل يؤثران على جدول تركيب أسعار المحروقات في لبنان “، لافتاً ‏إلى أنه “سيصدر غدًا الجمعة جدول تركيب أسعار جديد كما أن المسار ‏في المستقبل سيشهد ارتفاعاً في الأسعار”.‏

وشدد على أن “سعر تنكة البنزين يرتفع مع ارتفاع سعر صرف الدولار ‏وفي لبنان الدولار “يحلّق” ولا أحد يعلم كيف سيتمّ لجمه كما أننا نرتكز ‏على منصات لا أحد يعرف من المسؤول عنها‎ ‎‏”.‏

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