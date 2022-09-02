ارتفاع جديد في أسعار المحروقات

ارتفعت أسعار المحروقات، صباح اليوم الجمعة 2/9/2022 لتصبح على الشكل الآتي:

بنزين 95: 603000 (+2000) ليرة لبنانية

بنزين 98: 617000 (+2000) ليرة لبنانية

المازوت: 751000 ليرة لبنانية.

وكان وعزا ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في اتصال مع صوت بيروت انترناشونال ابو شقرا لصوت بيروت انترناشونال سبب تغير جدول الاسعار الى ارتفاع سعر صرف الدولار من ٣٢ الف ليرة الى حوالي ٣٤ الف ليرة مشيراً ان اصحاب محطات المحروقات يقومون بدفع ٦٠٪؜ بالدولار. من ثمن صفيحة البنزين والباقي بالليرة اللبنانية على سعر صيرفة ولذلك سيلحق تغير يومي على اسعار البنزين والمازوت الذي يدفع ثمنه ١٠٠٪؜ بالدولار الكاش مشيراً ان جدول اسعار المحروقات سيصدر يومياً.