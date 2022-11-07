ارتفاع جديد في أسعار المحروقات

ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 14 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 15 ألف ليرة والمازوت 17 ألف ليرة والغاز 6 آلاف ليرة.

وأصبحت الأسعار كالآتي:

البنزين 95 أوكتان 743000 ليرة

البنزين 98 أوكتان 760000 ليرة

المازوت 857000 ليرة

الغاز 427000 ليرة.

وكان كشف عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس عن أنّه “سيكون هناك ارتفاع بسيط بأسعار المحروقات لأنّ كل شيء مرتبط بسعر صرف الدولار”.

ولفت إلى أنّ “قرار انخفاض أسعار المحروقات ليس بيدّ أصحاب المحطات بل بيدّ وزير الطاقة ولدينا دائمًا مشاكل مع وزارة الطاقة”.

وأشار إلى أنّ، “سعر الصرف ليس وحده الذي يؤثر على ارتفاع سعر المحروقات إنّما أيضًا سعر النفط عالميًا”.