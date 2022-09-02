ارتفاع جديد في سعر دولار منصة "صيرفة"

صدر عن مصرف لبنان، اليوم الجمعة، بيان جاء فيه:

“بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم 95 مليون دولار أميركي بمعدل 27600 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

وأضاف البيان، “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

يشار إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء، شهد اضطراباً صباح اليوم الجمعة، فتوقف عدد من الصرافين عن بيع الدولار، لأنّ الأسعار لديهم كانت عند مستوى 34 ألفاً و200 ليرة.

ولاحقاً عدّل الصرافون سعر الدولار لديهم ليبلغ 34 ألفاً و500 ليرة لبنانية بيعاً للصراف، و34 ألفاً و800 ليرة لبنانية شراء للدولار الواحد.