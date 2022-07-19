الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443 ﻫ - 19 يوليو 2022 |
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ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟

منذ دقيقة واحدة
الدولار

الدولار

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في ظل تدهور الأزمة المعيشية والمالية والاقتصادية في لبنان، يواصل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة في السوق السوداء في التقلب.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين 29700 ليرة لبنانية للشراء و29650 ليرة لبنانية للبيع.

وفقدت العملة المحلية اللبنانية أكثر من 95 في المئة من قيمتها منذ بدء التراجع الاقتصادي في عام 2019، ولم تعد البنوك تسمح للمودعين بالعملات الأجنبية بالحصول على مدخراتهم.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الطريق لا يزال صعبا أمام لبنان للخروج من وضع التخلف عن الوفاء بالتزاماته السيادية.

أقر مجلس الوزراء اللبناني المنتهية ولايته خارطة طريق للتعافي المالي خلال جلسته الأخيرة قبل الانتقال إلى وضع تصريف الأعمال.

وتتضمن الخطة إلغاء “جزء كبير” من التزامات مصرف لبنان المركزي بالعملة الأجنبية تجاه البنوك التجارية وحل البنوك غير المؤهلة للاستمرار بحلول تشرين الثاني.

لكن جمعية مصارف لبنان اعترضت على خارطة الطريق قبل أيام، قائلة إنها تضع الخسائر الكاملة للانهيار الاقتصادي في البلاد على عاتق المودعين.

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