ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً جديداً مقابل الليرة اللبنانية خلال تداولات مساء الثلاثاء 26 يوليو/تموز 2022، وسط أزمة يومية يعيشها اللبنانيون في تأمين مستلزمات الحياة الأساسية وخاصة الدواء والخبز.

وقد سجّل سعر صرف الدولار ما بين 29900 و29950 ليرة لبنانية للدولار الواحد،, بعدما تراوح صباحًا ما بين 29650 و29725 ليرة لبنانية مقابل كل دولار.

من جهته أعلن مصرف لبنان، الثلاثاء، أنّ حجم التداول على منصة “صيرفة” بلغ 43 مليون دولار بمعدل 25600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وأضاف بيان المصرف المركزي: “على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

وبعد إضرابٍ استمرّ لأيام عديدة متواصلة خلال الأسبوع الماضي بسبب المداهمة التي نفذتها القاضية غادة عون للبنك المركزي، استأنف موظفو مصرف لبنان، أمس الإثنين، نشاطهم كالمُعتاد، ومن المنتظر إصدار تسعيرة جديدة لمنصة “صيرفة”.

هلة صعيد أزمة الخبز الخانقة، أقرّ مجلس النواب الثلاثاء اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، في وقت تشهد البلاد شحاً غير مسبوق في الخبز منذ أسابيع.

ويتهافت اللبنانيون يومياً على الأفران حيث ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على أكياس الخبز التي تدعم الحكومة أسعارها، ولا تخلو ساعات الانتظار من إشكالات تتطلب أحياناً تدخلاً أمنياً.