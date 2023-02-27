ارتفاع جديد لـ "الدولار الأسود".. كم سجّل؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء عصر اليوم، ما بين 82500 و82900 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

فيما كان سعر صرف الدولار في السوق السوداء قد افتتح صباحًا على سعر تراوح ما بين 81700 و81800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

يأتي ذلك فيما فتحت المصارف أبوابها اليوم، من دون أن ينعكس ذلك بعد على أسعار الدولار التي كان متوقّعًا انخفاضها، فحافظ الدولار على معدّلاته السابقة.

ويترقّب الصرّافون ما يمكن أن يحدث خلال هذا الأسبوع، حيث كان يتوقّع أن تتراجع الأسعار إثر مساعي من مصرف لبنان والمصارف، وهو ما كان وعد به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.