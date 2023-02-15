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ارتفاع جنونيّ لـ "الدولار".. كم سجّل صباحًا؟

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 15 - فبراير - 2023 10:21 صباحًا
الدولار الأميركي والليرة اللبنانية

الدولار الأميركي والليرة اللبنانية

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يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه الجنوني حيث سجل صباح اليوم الأربعاء، 76000 ليرة للبيع و76500 ليرة للشراء.

في هذا الإطار، رأى الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي في حديث لصوت بيروت انترناشونال أنّ ارتفاع سعر صرف الدولار مرتبط بعوامل عدة، ليست فقط نقدية ومالية واقتصادية، بل أيضًا سياسية.

وأشار إلى أنّه في الفترة السابقة كان مصرف لبنان يتدخل للجم وتأخير الارتفاع الأكبر عبر التعاميم التي يصدرها، وقال جباعي كنا توقعنا سابقًا وأكدنا أنّ اتجاه سعر صرف الدولار تصاعدي، لكن هذا التصاعد بالطريقة الصاروخية الذي نشهده حاليًا يدل على أنّ هناك عوامل غير العوامل الاقتصادية والنقدية تتحكم بسعر الصرف.

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