ارتفاع جنوني بأسعار المحروقات!

أعلن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام” جدول أسعار المحروقات لهذا الاسبوع وهي كالآتي:

المازوت الديزل 27,700 ليرة

البنزين 95: 38,900 ليرة

البنزين98: 40000 ليرة

واكد ابو شقرا: كانوا يريدون رفع الدعم كلياً والرئيس حسان دياب رفض هذا الموضوع ولم يعد هناك إستيراد لصفائح البنزين من نوع “98 أوكتان.

وفي وقت سابق من اليوم اعلن ابو شقرا أن “هناك تأخيرا في إصدار جدول اسعار المحروقات اليوم بسبب الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، والتشاور قائم حول حل يرضي المواطن الذي لم يعد يحتمل الغلاء الحاصل من جهة، وقطاع النفط الذي لم يعد يحتمل الخسائر بسبب ارتفاع سعر الدولار”، الا ان ما ظهر ان ارتفاع اسعار المحروقات كان “جنونياً”.