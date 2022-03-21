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ارتفاع “جنوني” لدولار السوق السوداء!

منذ ساعة واحدة
الدولار

الدولار

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سجل دولار السوق السوداء ظهر اليوم الإثنين ارتفاعاً جنونيًا إذ بلغ ما بين 24000 ليرة للدولار الواحد، و24050 ليرة بعدما تراوح صباحًا ما بين الـ23300 ليرة لبنانية للشراء و23250 ليرة لبنانية للبيع.

يأتي هذا الارتفاع تزامناً مع إضراب المصارف اليوم في استنكاراً للقرارات القضائية التي تطاول المصرفيين المتهمين بمخالفة القوانين والفساد، مع حجز أموال للمصارف التي تمتنع عن تسليم الودائع للمواطنين.

وأعلن مصرف لبنان المركزي، سعر صرف جديداً للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

يأتي هذا في حين احتفظ مصرف لبنان رسمياً بسعر صرف 1507 ليرات للدولار منذ عام 1997، وهو السعر الموجّه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن من ناحية أخرى، فإن جميع السلع تباع في الأسواق بأسعار مختلفة عن تلك الرسمية.

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