ارتفاع درجات الحرارة في الـweekend.. إليكم التفاصيل

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع رياح ناشطة احيانا في المناطق الشمالية، دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وارتفاعها بشكل بسيط في المناطق الساحلية مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و 30 درجة).

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ورياح ناشطة احيانا في المناطق الداخلية والشمالية مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

السبت: قليل الغيوم ورياح ناشطة احيانا في المناطق الشمالية، دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وارتفاعها بشكل بسيط في المناطق الساحلية مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الأحد: قليل الغيوم و رياح ناشطة احيانا في المناطق الشمالية مع استقرار في درجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا ورياح ناشطة احيانا في المناطق الشمالية دون تعديل في درجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

– الحرارة على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 13 الى 26 درجة، في الداخل من 16 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70%

– حال البحر: معتدل، حرارة سطح الماء:25 درجة.

– الضغط الجوي:761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:5,27

– ساعة غروب الشمس: 19,52