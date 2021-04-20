ارتفاع دولار السوق السوداء وسط تعنّت السلطة الحاكمة

تراوح سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية لدى السوق الموازية ما بين 12200 و12300 ليرة لكل دولار اليوم الثلاثاء، وفق وسائل إعلام محلية.

ولا يزال لبنان يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة جراء تعنت السلطة الحاكمة وجشعها وطمعها وقلة مسؤوليتها أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي والعالم بأكمله.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط. وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة ولا يزال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.