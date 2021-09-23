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ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء!

23 - سبتمبر - 2021
الدولار

الدولار

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سجّل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء صباح اليوم الخميس 23 أيلول 2021، 16200 ليرة للمبيع و16300 ليرة للشراء.

وكان سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء أمس الأربعاء، ما بين “15130 – 15180” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.

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