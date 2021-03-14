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ارتفاع سعر صرف الدولار لا سقف له.. إلا إذا

14 - مارس - 2021
دولار

الدولار

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سجل دولار السوق السوداء انخفاضا طفيفا بعد ظهر اليوم، فتراوح بين 12200 ليرة لبنانية للبيع، و12400 ليرة للشراء.

فيما كان قد وصل اليوم لحدود الـ12550 ليرة.

من جهته رأى الخبير الاقتصادي ​وليد أبو سليمان​ في حديث تلفزيوني ان “هناك عوامل عدة لارتفاع سعر صرف ​الدولار​ في اليومين الماضيين من أبرزها أن الصيارفة أحجموا عن بيع الدولارات للأفراد والمؤسسات وهذا الاحجام أدى إلى انعدام السيولة في السوق وحصلت هوامش كبيرة ولم يعد هناك سعر حقيقي يسمح التداول به بين الأفراد”.

وأكد انه “على المواطن ان لا يقع ضحية هذه المضاربات والتلاعب بالسوق وعدم بيع الدولار إذا كان يملكه إلا عند الضرورة أو التهافت لشرائه، والمطلوب فتح الاسواق وأن يكون العرض والطلب هو الذي يحكم الاسواق”.

وشدد على انه “طالما لا يتم اتخاذ أي اجراء سليم ولا تتم الاصلاحات المرجوة فالدولار ليس لديه سقفا للارتفاع”.

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