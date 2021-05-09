ارتفاع صرخة أصحاب المطاعم… “كل واحد فاتح على حسابو”

لا يزال قرار التعبئة العامة قائماً في لبنان إثر تفشي فيروس كورونا وبطء عملية التلقيح. وفي ظل الانخفاض الملحوظ لعدد الإصابات والوفيات اليومية للفيروس، بدأت الدولة بتخفيف الإجراءات، إذ فتحت المطاعم والمقاهي والمحال والأسواق التجارية لغاية الساعة 9:30 مساءً.

وفي السياق، علت في الأيام الأخيرة أصوات أصحاب المطاعم والمحال التجارية، إذ في بعض المناطق هناك التزاماً بتوقيت الإقفال وفي مناطق أخرى الأمور “فالتة” ولا التزام على الإطلاق.

وانتشر مساء أمس فيديو لأصحاب مطاعم في انطلياس في مواجهة مع قوى الأمن الداخلي التي تنفّذ قرار الإقفال، في وقت نشرت صفحة “ثورة Map” على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة لأحد المواطنين عن عدم التزام أحد المطاعم بالإقفال مستفيداً من حماية سياسيّة يؤمّنها السيّد مصطفى بري، كما ذكرت الصفحة.