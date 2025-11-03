ارتفاع طفيف بالحرارة غداً.. وانقلاب بالأجواء نهاية الأسبوع

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون طقس غدٍ الثلاثاء غائماً جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والساحل واستقرارها في الداخل، وتبقى فرص تساقط الرذاذ خفيفة ومتفرّقة فجراً في المناطق الجبلية، إلى جانب استمرار تشكّل الضباب على المرتفعات.

وأفادت النشرة بأن طقساً خريفياً مستقراً ودافئاً نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة تفوق معدلاتها الموسمية.

معدّل الحرارة لشهر تشرين الثاني: في بيروت بين 17 و25 درجة، في طرابلس بين 14 و23 درجة، وفي زحلة بين 8 و20 درجة.

تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة:

الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بالحرارة على الساحل والجبال، واستقرار في الداخل. رياح ناشطة أحياناً، ارتفاع في نسبة الرطوبة وضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف بالحرارة على الجبال والساحل، واستقرار في الداخل. احتمال رذاذ فجراً في المناطق الجبلية مع ضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

الخميس: غائم جزئياً إجمالاً مع بدء انخفاض ملحوظ وسريع بدرجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة:

ساحلاً: بين 22 و31 درجة

جبلاً: بين 13 و26 درجة

داخلاً: بين 12 و31 درجة

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

الرؤية: جيدة.

الرطوبة على الساحل: بين 45% و75%.

البحر: منخفض الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء 26 درجة.

الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

شروق الشمس: 06:00

غروب الشمس: 16:43