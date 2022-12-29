ارتفاع طفيف لدولار السوق السوداء... إليكم التفاصيل

يستمر دولار السوق السوداء في الارتفاع والانخفاض خصوصاً بعد التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس.
وفي هذا المجال، سجّل الدولار صباح اليوم 29/12/2022 44100 ليرة لبنانية للشراء و44000 ليرة لبنانية للبيع.
وكان أشار سلامة، في بيان إلى أن “سعر صرف الدولار الأميركي ارتفع خلال فترة الأعياد والتي امتدت لمدة ثلاثة ايام 2000 ل ل في السوق الموازية ناتج عن عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود.”
وأضاف: “هذا الارتفاع سبب تضخما في الأسواق مما أضر بالمواطن اللبناني كون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر صرف الدولار.”
إلى ذلك، أعلن سلامة أنه “بناءً على ذلك وعلى أساس المواد ٧٥ و ٨٣ من قانون النقد والتسليف تقرر ما يلي:
أولآ رفع سعر sayrafa ليصل الى ٣٨٠٠٠ل ل.
ثانيًا يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر Sayrafa ٣٨٠٠٠ل ل ويمكن للافراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام ان يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.
وذلك حتى إشعار آخر”.