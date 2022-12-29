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ارتفاع طفيف لدولار السوق السوداء... إليكم التفاصيل

منذ 53 دقيقة
الدولار

الدولار

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يستمر دولار السوق السوداء في الارتفاع والانخفاض خصوصاً بعد التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس.‏

وفي هذا المجال، سجّل الدولار صباح اليوم 29/12/2022 44100 ليرة لبنانية للشراء و44000 ليرة لبنانية للبيع.‏

وكان أشار سلامة، في بيان إلى أن “سعر صرف الدولار الأميركي ارتفع خلال فترة الأعياد والتي امتدت لمدة ثلاثة ايام 2000 ل ل ‏في السوق الموازية ناتج عن عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود.”‏

وأضاف: “هذا الارتفاع سبب تضخما في الأسواق مما أضر بالمواطن اللبناني كون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر صرف الدولار.”‏

إلى ذلك، أعلن سلامة أنه “بناءً على ذلك وعلى أساس المواد ٧٥ و ٨٣ من قانون النقد والتسليف تقرر ما يلي:‏

أولآ رفع سعر ‏sayrafa‏ ليصل الى ٣٨٠٠٠ل ل.‏

ثانيًا يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر ‏Sayrafa ‎‏٣٨٠٠٠ل ل ويمكن للافراد والمؤسسات ودون ‏حدود بالأرقام ان يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.‏
وذلك حتى إشعار آخر”.‏

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