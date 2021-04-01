ارتفاع عداد وفيات كورونا في لبنان

سجلت وزارة الصحّة العامة 52 حالة وفاة و3562 إصابة جديدة بـ”كورونا”.

في السياق، أشار مدير ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ الدكتور ​فراس الأبيض​ إلى أن “هناك دائما امل. لا شك في أن الانخفاض الأخير في إصابات ​الكورونا​ بين عاملي الرعاية الصحية يعود إلى ​اللقاح​. مع تلقي المزيد من الأفراد للقاح المتوفر بكميات اكبر، سيُلاحظ انخفاض مماثل في جميع أنحاء البلد.ومع ذلك، تم الإبلاغ عن 78 حالة وفاة بسبب الكورونا في اليومين الماضيين”.

وأكد في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه “حدثت غالبية الوفيات في المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا، وهي فئة تم تطعيم أكثر من 50% منها. ومع ذلك، لا يزال الوقت مبكرًا لاستخلاص النتائج، ويُعد الانخفاض الملاحظ في الاستشفاء علامة جيدة. وبالطبع، من السابق لأوانه الاحتفال، فهناك امران يمكن أن يعرقلا هذا التقدم”.