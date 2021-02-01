ارتفاع عدد إصابات المحتجين في مواجهات طرابلس إلى 14

أفادت غرفة العمليات في جهاز الطوارئ والاغاثة أن 8 فرق إسعاف استجابت في ساحة النور ومحيطها لنتائج المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية، وعملت على إسعاف الجرحى.

وجاء في تقرير عن الحصيلة النهائية أن عدد الإصابات خلال تظاهرة ساحة النور هذا المساء ارتفع إلى 14، واحدة منها تم نقلها إلى مستشفى النيني، فيما تمت معالجة الإصابات الباقية ميدانيا.

وكانت المواجهات قد تجددت بين متظاهرين وقوات الأمن مساء الأحد في مدينة طرابلس بعد هدوء وجيز أعقب أياما من الصدامات العنيفة على خلفية التداعيات الاقتصادية للإغلاق الصارم المفروض لاحتواء كوفيد-19.