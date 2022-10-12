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ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا وتسجيل حالة وفاة

منذ 41 دقيقة
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها تسجيل “8 حالات كوليرا جديدة في الساعات الـ24 الماضية”.

وارتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 26 في المناطق الشمالية، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “.

وكان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال “فراس الأبيض” قد زار مصنع Serum & Solutions للأمصال في بلدة سرعين التحتا.

وفي ختام الجولة على أقسام المصنع، قال الأبيض: “زرنا أحد مصانعنا الوطنية واطلعنا على قدرته وجهوزيته للمواكبة في حال تفشي وباء الكوليرا”.

وأضاف: “نحن وشركاؤنا الدوليون سعداء بالزيارة للاطلاع على المستوى المتقدم في الصناعة الدوائية، وهو مصنع أخضر Ecco freindy عالي الجودة وعلى درجة عالية من الجهوزية، والكميات المتوفرة في المصنع تكفي حاجات السوق لفترة طويلة”.

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