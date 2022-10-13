ارتفاع عدد الاصابات بالكوليرا ودعوات لوزارة الصحة بالتحرك السريع

تشهد الساحة الطرابلسية على انتشار مرض الكوليرا، فيما قد ناشدة المستشفيات وزارة الصحة للتدخل بحيث تشهد ارتفاعا في اعداد المصابين وعدم القدرة على المواجهة بسبب نقص المعدات وقد اعلنت مستشفى حلبا الحكومي ان الوضع كارثي وبحاجة الى تدخل فوري.

بعد أيام على زيارة وزير الصحة فراس أبيض الى محافظة عكار وإطلاقه الوعود بالمتابعة وتأمين الدعم اللازم للمستشفيات الحكومية لمواجهة الكوليرا، أعلن الكادر الطبي في مستشفى حلبا الحكومي أن الوضع كارثي ولا أماكن لاستقبال المزيد من المرضى المصابين بالكوليرا،

وأكدت رئيسة قسم الانعاش في مستشفى حلبا الحكومي الدكتورة سوسن عتيق “أن الوضع خطير للغاية ونحتاج الى الدعم، خصوصا أننا نضطر لوضع بعض المرضى المصابين بالكوليرا بجانب مرضى لم تثبت إصابتهم بعد ما يعرضهم للخطر، فضلا عن فقدان الفحوص المخصصة للكورونا، إضافة الى عدم توفر الملابس الواقية والمعدات الضرورية لحماية الكادر الطبي مثل الملابس وغيرها.

ودعت وزارة الصحة الى التحرك بشكل سريع لتأمين النواقص والمساعدة في منع تفشي المرض.