ارتفاع في الحرارة… تفاصيل الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل الشمالي وانخفاضها بشكل اضافي وطفيف على الجبال وفي الداخل مع رياح ناشطة بين حين وآخر، كما يتشكل الضباب على المرتفعات أحيانا. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس ربيعي معتدل الحرارة ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 و30 درجة مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان

الأربعاء: غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة تؤدي الى تشكل ضباب على المرتفعات أحيانا.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا وارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الساحل الشمالي وانخفاضها بشكل اضافي وطفيف على الجبال وفي الداخل مع رياح ناشطة بين حين وآخر، كما يتشكل الضباب على المرتفعات أحيانا.

الجمعة: قليل الغيوم وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات أحيانا.

السبت: قليل الغيوم يتحول تدريجيا بدءا من بعد الظهر الى غائم جزئيا فغائم خلال الليل دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتشكل ضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

– الحرارة على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 11 الى 23 درجة، في الداخل من 13 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية نهارا، جنوبية – شرقية ليلا، سرعتها، بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

– حال البحر: منخفض الموج حرارة سطح الماء: 24 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,26 ساعة غروب الشمس: 19,48