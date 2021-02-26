ارتفاع جنوني لدولار السوق السوداء... هل لامس الـ10 آلاف؟

سجّل الدولار ليوم الجمعة 26 شباط قفزة جديدة في السوق السوداء، حين وصل سعر الشراء إلى نحو 9650 ليرة، والمبيع إلى نحو 9700 ليرة.

ويأتي هذا الارتفاع بعد موجة من الأخبار السلبية حول ارتفاع أسعار السلع والخدمات وشح الدولار. كما لوّح السائقون العموميون برفع تعرفة النقل إلى 5000 ليرة، فيما أعلنت نقابة الصرّافين أن ما يصلها من دولار مدعوم من مصرف لبنان لا يكفي السوق، ما يدعم الطلب مقابل العرض، وذلك يساهم في رفع سعر الدولار.

ومع ذلك، بقي الدولار لدى الصرّافين، وفق المنصة الإلكترونية، عند سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة للمبيع.