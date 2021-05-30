ارتفاع في عدد المسافرين بمعدل 4 اضعاف

اكد نقيب مكاتب السفر والسياحة جان عبود ان حركة المطار شهدت ارتفاعا بمعدل اربعة اضعاف في عدد المسافرين الفترة ذاتها من العام الماضي الذي كان بين ٨٠٠ شخص و١٢٠٠ شخص واليوم تجاوز العدد ال ٤٠٠٠ و ٤٢٠٠ شخص في اليوم رغم القدرة التشغيلية للمطار ولشركات الطيران المحددة ٣٠ في المئة متوقعا ان تزداد هذه النسبة الى ٥٠ في المئة اعتبارا من منتصف حزيران المقبل وحتى نهاية اب المقبل مع مجىء اللبنانيين المغتربين من اميركا وكندا لتمضية فصل الصيف في لبنان .

وذكر عبود ان هذا الارتفاع مرده الى تراجع الاصابات في جائحة كورونا بينما كانت في اوجها في العام الماضي وكانت تتم عمليات اجلاء بسبب ارتفاع الاصابات في لبنان .

واكد عبود ان عودة اللبنانيين المغتربين يعطي املا بعودة الانتعاش الى القطاع السياحي الذي تعرض لانتكاسة بسبب التدابير التي اتخذت لمكافحة وباء كورونا وان عودة الحياة الى المناطق اللبنانية ستؤدي الى عودة الحياة للقطاع السياحي.

واعتبر عبود ان اعتماد شركة طيران الشرق الاوسط على بيع تذاكرها بالفريش دولار يعود الى ان اغلبية مشترياتها تدفعها بالدولار وان اعتماد هذه الوسيلة يريح قطاع النقل بمختلف من مندراجاته مع استمرار تقلبات سعر صرف الدولار وان ذلك يساعد على ابقاء “الاياتا”في لبنان كونها الوسيط بيننا كمكاتب سفر وبين شركات الطيران التي اعتمدت على بيع تذاكرها بالدولار مع العلم ان هذه الطريقة ستؤدي الى انخفاض اسعار التذاكر التي كان الشيك المصرفي يسعر الدولار ثلاثة اضعاف سعره الحقيقي وهذا يعني ان سعر التدكرة الذي كان بـ 1200 دولار اصبح اليوم بـ 300 دولار، وذلك بحسب “المركزية”.