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ارتفاع قياسي لأسعار الاستهلاك في آب

21 - سبتمبر - 2021
السوبرماركات

مواد غذائية

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أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء أن “مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آب 2021، سجل ارتفاعا قدره 10,25 % بالنسبة إلى شهر تموز 2021. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات كما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 7,17 %

– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 9,67 %

– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 12,21 %

– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 11,78 %

– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 9,85 %

– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 12,84”.

وأشارت في بيان الى ان “مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آب 2021 سجل ارتفاعا وقدره 137,75 % بالنسبة لشهر آب 2020. وبلغ تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر الثمانية الاولى من السنة 99,85%”.

ولمزيد من التفاصيل دعت ادارة الاحصاء المركزي الى “الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بها على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb”.

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